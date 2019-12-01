Tres mujeres fueron víctimas de ataques armados en Celaya, Guanajuato; indican que 2 de ellas perdieron la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 16:51:02

Celaya, Guanajuato, a 3 de octubre de 2025.- En dos hechos distintos la tarde del viernes, tres mujeres fueron blanco de un ataque armado perdiendo la vida dos de ellas.

Un suceso se dió a conocer en la Privada Progreso de la colonia Santos Degollado conocida como el Becerro en un lote baldío donde una fémina resultó herida y trasladada a un centro médico en estado grave.

Posteriormente en la avenida Las Torres casi esquina calle Villa Corrales en la colonia Villas del Bajío se informó de dos personas lesionadas.

Elementos policiacos llegaron a la zona donde fueron informados que al interior de un domicilio se encontraban dos mujeres

Paramedicos, confirmaron que las víctimas una de más de 40 años y la segunda de alrededor de 20 ya no contaban con signos vitales

La cinta amarilla fue colocada en la entrada de la vivienda y se extendió el acordonamiento para preservar la escena del doble crimen que fue procesado por personal de la Fiscalía Región C.

Al finalizar el peritaje correspondiente, los cuerpos fueron llevados al Semefo en la capital del estado para la necropsia de ley