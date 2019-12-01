Arrancan Policía Morelia y ANTAD Michoacán operativo del Buen Fin

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de garantizar un entorno seguro y de confianza para la ciudadanía durante el periodo comercial del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, la Policía Morelia y la ANTAD Michoacán pusieron en marcha el Operativo del Buen Fin 2025.

Sobre el particular se informó que como parte de esta estrategia, se reforzará la presencia policial en zonas comerciales y bancarias de la ciudad con 250 agentes adicionales al estado de fuerza habitual, con el propósito de prevenir la comisión de delitos, brindar apoyo a la ciudadanía y acompañar al sector comercial durante los días de mayor afluencia.

El operativo contempla patrullajes intensificados, vigilancia en centros y plazas comerciales, supervisión en cajeros automáticos, así como recorridos a pie en las zonas con mayor actividad económica. Además, se mantendrá una coordinación permanente con los establecimientos afiliados a la ANTAD para responder de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad.

“Este Buen Fin representa una gran oportunidad para la economía local, pero también un reto en materia de seguridad. Desde ANTAD Michoacán ratificamos nuestra confianza en la Policía de Morelia y en el trabajo conjunto que hoy se amplía. A los establecimientos agrupados les pedimos mantener comunicación constante y seguir los protocolos de seguridad. A la ciudadanía le invitamos a acudir a sus compras con tranquilidad, sabiendo que hay un dispositivo que vela por su bienestar”, señaló Daniel González, Coordinador de ANTAD Michoacán.

Por su parte, el Comisionado José Pablo Alarcón Olmedo, titular de Policía Morelia, destacó:

“Desplegamos 250 agentes adicionales en las zonas con mayor flujo de personas y transacciones bancarias para reforzar la seguridad. Nuestro compromiso es que la ciudadanía y los comercios se sientan acompañados y seguros. Les pedimos que, ante cualquier situación sospechosa, se comuniquen al número 443 113 5000, línea de contacto ciudadano de Policía Morelia.”

El operativo permanecerá activo durante todo el Buen Fin y en los horarios de mayor concentración de personas, con el fin de asegurar que estas jornadas de compras se desarrollen en un ambiente de orden y tranquilidad.