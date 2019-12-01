Tres heridos graves en accidente en el Fray Junípero Serra de Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 12:35:44

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- Tres personas resultaron con heridas graves, luego de un aparatoso accidente, que se registró, sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Fue a la altura de El Salitre, en dirección a La Pradera, en donde la camioneta, invadió el carril del camión de volteo, lo que ocasionó la aparatosa colisión y la salida de camino.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes, al llegar, valoraron a las tres personas y posteriormente, las trasladaron al hospital, en condición grave.

La zona fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron a tomar conocimiento del aparatoso choque.