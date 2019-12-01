Supera Fiscalía de Querétaro los 2 mil cateos en 2026

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- Bajo la premisa de que “a mayor operatividad, menor incidencia delictiva”, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro reportó un incremento histórico sin precedentes en sus labores de investigación y combate a la delincuencia durante el presente periodo de 2026, confirmó el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

En un despliegue táctico sin parangón en la historia de la institución, el titular de la dependencia aseguró que se multiplicó por cinco el número de cateos ejecutados en comparación con el año 2024, logrando romper por primera vez la barrera de los 2 mil operativos en una sola gestión anual.

“Este ritmo de intervención judicial ha detonado un aumento directo en el número de personas detenidas y bienes asegurados vinculados a actividades ilícitas”.

Estas acciones, dijo, guardan una correlación directa con la contención y disminución de delitos de alto impacto en los 18 municipios, blindando la tranquilidad de las familias queretanas frente a los complejos escenarios de seguridad que se registran a nivel nacional.

Reconoció que el impacto de esta ofensiva ministerial y policial ha encontrado eco en las mediciones nacionales de percepción social. De acuerdo con el fiscal, el análisis comparativo de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el INEGI refleja que, en tan solo un año, la percepción de seguridad en Querétaro creció un 18 por ciento, consolidando un escenario donde más del 70 por ciento de la población se siente segura en su entorno urbano.

“Este indicador se alinea de manera directa con los resultados presentados por el gabinete estatal y el municipio de Querétaro, donde la capital escaló posiciones hasta meterse en el top 10 nacional, posicionándose como la segunda ciudad capital con mejor percepción de seguridad en todo México, tras registrar 73.2 puntos”.

Finalmente, De Jesús Hernández enfatizó que estos resultados no habrían sido posibles sin la estrecha coordinación vertical y horizontal entre las corporaciones de seguridad.

“La comunicación permanente y el trabajo en equipo entre la FGE, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (PoEs), las policías municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional consolidan un frente común que mantiene a Querétaro a la vanguardia nacional en materia de procuración de justicia, paz social y combate frontal a la impunidad”.