Bedolla aclara que huertas familiares de aguacate con menos de 5 hectáreas no están obligadas al Certificado Laboral

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aclaró que los productores michoacanos que posean menos de cinco hectáreas en una huerta familiar de aguacate no están obligados a contar con un registro patronal.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que, entre quienes conforman la cadena de valor de esta industria, solo los exportadores del fruto deberán solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación a través de la plataforma Velagro, con el fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores.

Ramírez Bedolla informó que en Michoacán existen cerca de 42 mil huertas de aguacate, de las cuales la gran mayoría —unas 30 mil— pertenecen a pequeños productores o familias, quienes ya cuentan con otro tipo de certificaciones, como la fitosanitaria.

“No es algo que salió de la nada; la Ley del Seguro Social ya contemplaba que los trabajadores del campo deben estar asegurados. Eso está desde que se aprobó hace décadas, pero no se cumplía”, manifestó el gobernador al salir al paso ante desinformación y engaños.

Por su parte, la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, Yunuén Mejía Béjar, especificó que en algunas ocasiones el exportador puede ser también productor, empacador o desempeñar más de una función. “Está muy bien pensada la estructura del Certificado Laboral; no se tomó una decisión al aire”, remarcó.