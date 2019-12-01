Dos heridos en aparatoso accidente en prolongación Bernardo Quintana en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 12:42:14

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- Esta mañana, se registró un fuerte accidente, que se registró sobre prolongación Bernardo Quintana, el cual, dejó como saldo a dos personas heridas.

Se conoció que una motocicleta, con dos personas a bordo, circulaba con dirección a Los Arcos, cuando perdió el control, y brincó a los carriles de contraflujo.

Al caer en los carriles contrarios, se registró el choque múltiple entre otros tres vehículos, los cuales quedaron con importantes daños.

A la zona, acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que generó una severa carga vehicular en la zona.