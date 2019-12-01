Hombre pierde la vida en avenida de La Luz, en Querétaro capital 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 12:29:26

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, perdió la vida, la mañana de este martes, en la intersección de avenida de La Luz y avenida de Las Fuentes.

Fue a la altura de la colonia Cerrito Colorado, en donde la persona se desvaneció, y posteriormente comenzó a convulsionar, hasta perder el conocimiento.

Al lugar arribaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron trabajos de reanimación, sin embargo y tras varios minutos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.