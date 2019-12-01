Lula agradece a Sheinbaum felicitación por su triunfo electoral en Brasil

Brasilia, Brasil, a 26 de octubre de 2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, por la llamada telefónica y las felicitaciones que recibió tras su victoria electoral, un acercamiento que abre la puerta a dar continuidad a los proyectos de cooperación entre ambos países.

“Muito obrigado, querida presidenta”, expresó Lula, frase que en español significa “Muchas gracias, querida presidenta”, al responder al gesto de la jefa del Ejecutivo mexicano, quien celebró el resultado de las elecciones brasileñas y destacó su importancia para América Latina y el Caribe.

El mandatario brasileño también reconoció el mensaje de Sheinbaum, quien había manifestado públicamente su satisfacción por el resultado de los comicios mediante una publicación en redes sociales en la que escribió: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

La comunicación entre ambos gobernantes se produjo después de que Lula obtuviera la victoria en la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro, candidato de derecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado permitió al mandatario brasileño asegurar un nuevo periodo al frente del gobierno de su país.

Por su parte, Sheinbaum calificó el triunfo como una noticia favorable para la región y consideró que representa una “bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe”. Durante su conferencia matutina del lunes, la presidenta mexicana destacó el respaldo ciudadano al proyecto político de Lula y el trabajo realizado para revertir el resultado de la primera vuelta.

La mandataria también sostuvo que el resultado electoral demuestra la importancia de mantener cercanía con la población y atender sus demandas. En ese sentido, señaló que la movilización ciudadana y la defensa de los derechos son elementos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.

Además de las felicitaciones, el acercamiento entre ambos presidentes representa una oportunidad para reactivar asuntos pendientes de la agenda bilateral. Sheinbaum adelantó que buscaría retomar distintos proyectos de colaboración con Brasil, entre ellos los relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Petrobras.

La cooperación entre ambas compañías forma parte de los temas estratégicos que los gobiernos mexicano y brasileño buscan impulsar, particularmente en el ámbito energético. La presidenta también dejó abierta la posibilidad de concretar una visita a Brasil, aunque señaló que todavía se tendría que definir el momento adecuado.

México y Brasil son dos de las principales economías de América Latina, por lo que el fortalecimiento de sus vínculos tiene relevancia para el intercambio económico y la coordinación regional. La relación entre sus gobiernos también contempla coincidencias en temas políticos y sociales, aunque cada país mantiene sus propias prioridades nacionales.

Con el agradecimiento de Lula a Sheinbaum, ambos mandatarios refrendan la disposición de mantener el diálogo y explorar nuevas oportunidades de colaboración, en una etapa marcada por el resultado electoral brasileño y las expectativas de continuidad de los proyectos conjuntos entre las dos naciones.