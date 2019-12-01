Ejército rescata a cuatro jóvenes cautivos tras operativo en Zapopan, Jalisco; investigan presunto centro de extorsión

Zapopan, Jalisco, a 12 de julio de 2026.- Un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano derivó este domingo en el rescate de cuatro jóvenes que permanecían privados de la libertad dentro de una finca ubicada en la colonia Lomas de Tesistán, en el municipio de Zapopan. En el inmueble también fueron hallados indicios de que presuntamente era utilizado como un centro de llamadas para cometer extorsiones telefónicas.

La intervención ocurrió después de un enfrentamiento entre militares y civiles armados. Tras controlar la situación, los soldados aseguraron la propiedad, donde localizaron a las víctimas atadas de manos, con visibles huellas de violencia; de manera preliminar se informó que dos de ellas serían menores de edad.

Hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas. El inmueble permanece bajo resguardo de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Zapopan, mientras que los cuatro jóvenes fueron trasladados a la Cruz Verde para recibir atención médica.

Durante el despliegue, los militares solicitaron apoyo de policías municipales y estatales, lo que permitió reforzar el operativo. De manera preliminar se informó que dos de las víctimas contaban con fichas de búsqueda vigentes desde el pasado 9 de julio, luego de haber sido reportadas como desaparecidas en la colonia Vistas de Tesistán.

Las primeras investigaciones apuntan a que la finca habría sido utilizada como un presunto centro de operaciones para realizar llamadas de extorsión; sin embargo, esta línea aún deberá ser confirmada por agentes ministeriales, quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las actividades que se desarrollaban en el lugar.