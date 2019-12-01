Rescatan a tres mujeres extraviadas en el Parque de los Dinamos de la CDMX tras operativo de búsqueda

Ciudad de México, a 12 de julio de 2026.- Tres mujeres que se extraviaron mientras recorrían el Parque de los Dinamos, en la Ciudad de México, fueron localizadas y rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de un operativo de búsqueda que se prolongó por aproximadamente tres horas.

De acuerdo con el reporte oficial, las jóvenes ingresaron al parque por el acceso del Cuarto Dinamo y, tras caminar durante varias horas, perdieron la orientación, por lo que solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.



En respuesta al llamado, integrantes del Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" desplegaron un operativo para ubicar a las excursionistas, siguiendo la ruta que habían recorrido hasta encontrarlas cerca del paraje Tarumda, junto al mirador.

Las mujeres, dos de 22 años y una de 23, recibieron atención inmediata en el lugar. Una de ellas presentaba los labios morados, por lo que los rescatistas les proporcionaron mantas térmicas e hidratación para estabilizarlas.

Posteriormente, las tres fueron trasladadas al Cuarto Dinamo, donde personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizó una nueva valoración para confirmar que su estado de salud era favorable.

Tras recibir recomendaciones para futuras visitas al parque, las jóvenes agradecieron la labor de los elementos del grupo "Zorros" y de los paramédicos, para después retirarse del sitio a bordo de un vehículo particular.