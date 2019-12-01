Rescatan a tres mujeres extraviadas en el Parque de los Dinamos de la CDMX tras operativo de búsqueda

Rescatan a tres mujeres extraviadas en el Parque de los Dinamos de la CDMX tras operativo de búsqueda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 22:57:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de julio de 2026.- Tres mujeres que se extraviaron mientras recorrían el Parque de los Dinamos, en la Ciudad de México, fueron localizadas y rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de un operativo de búsqueda que se prolongó por aproximadamente tres horas.

De acuerdo con el reporte oficial, las jóvenes ingresaron al parque por el acceso del Cuarto Dinamo y, tras caminar durante varias horas, perdieron la orientación, por lo que solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

En respuesta al llamado, integrantes del Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" desplegaron un operativo para ubicar a las excursionistas, siguiendo la ruta que habían recorrido hasta encontrarlas cerca del paraje Tarumda, junto al mirador.

Las mujeres, dos de 22 años y una de 23, recibieron atención inmediata en el lugar. Una de ellas presentaba los labios morados, por lo que los rescatistas les proporcionaron mantas térmicas e hidratación para estabilizarlas.

Posteriormente, las tres fueron trasladadas al Cuarto Dinamo, donde personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizó una nueva valoración para confirmar que su estado de salud era favorable.

Tras recibir recomendaciones para futuras visitas al parque, las jóvenes agradecieron la labor de los elementos del grupo "Zorros" y de los paramédicos, para después retirarse del sitio a bordo de un vehículo particular.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a tres mujeres extraviadas en el Parque de los Dinamos de la CDMX tras operativo de búsqueda
Ejército rescata a cuatro jóvenes cautivos tras operativo en Zapopan, Jalisco; investigan presunto centro de extorsión
Tres fallecidos y un herido dejó como saldo una riña en bar de Cabo San Lucas
Ultiman a tiros a una mujer en Zinapécuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Ejército rescata a cuatro jóvenes cautivos tras operativo en Zapopan, Jalisco; investigan presunto centro de extorsión
Torres Piña: En Michoacán no vamos a permitir que regrese el régimen de privilegios de la derecha
Michoacán reporta pocos casos de dengue este año: SSM
Suman 4 mil 490 fallecidos tras terremotos registrados en Venezuela
Comentarios