Trasladan a 9 reclusos de alta peligrosidad a penal de Villa Comaltitlán, Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 20:48:41

Villa Comaltitlán, Chiapas, a 19 de noviembre de 2025.- Un grupo de nueve reos de alta peligrosidad fueron trasladados del centro del país al Penal Federal número 15 de Villa Comaltitlán, Chiapas.

Los reclusos llegaron a bordo de un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional con matrícula XC-NPF al Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Después, fueron llevados en vehículos blindados escoltados por varios elementos policiacos al centro penitenciario, de acuerdo a información de las autoridades.

Para el operativo participó personal de Custodia Federal de la Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana y de la Guardia Nacional.