Pareja es vinculada a proceso por su presunta relación en la privación de la vida de una recolectora de plástico en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 20:04:26
Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de María del Carmen “N” y Francisco Alonso “N”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado; hechos ocurridos en perjuicio de una recolectora, en el municipio de Morelia.

Sobre el particular se informó que en audiencia inicial, un agente del Ministerio Público expuso datos de prueba que establecen que el pasado 27 de enero, Erika R., se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Ciudad Jardín, cuando fue sorprendida por los imputados, quienes actuaron en compañía de una tercera persona.

En el lugar, los investigados sometieron a la víctima; uno de ellos la amagó con un arma de fuego mientras otro la jaló del brazo para sacarla del inmueble. Al resistirse, la víctima recibió un golpe en el rostro y posteriormente fue obligada a subir a un vehículo de la marca Honda Accord, en el que fue trasladada a un lugar desconocido, donde permaneció privada de su libertad.

Posteriormente la víctima fue trasladada hasta una brecha cercana a la carretera Morelia- Salamanca, en el municipio de Cuitzeo, donde fue privada de la vida.

Lo anterior, fue del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, que llevó a cabo las investigaciones que permitieron establecer la posible relación de los imputados en el delito, motivo por el cual fueron detenidos con base a una orden de aprehensión.

Una vez presentados ante la autoridad judicial, María del Carmen “N” y Francisco Alonso “N” fueron vinculados a proceso; se les fijó prisión preventiva oficiosa y fue establecido un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.

