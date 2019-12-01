Atienden bomberos de Morelia, Michoacán, fuga de gas en la colonia Los Ejidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 21:50:22

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelia, atendieron un llamado de alerta de fuga de gas con etil mercaptano en la colonia Los Ejidos, no hay víctimas.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el estacionamiento de un gimnasio ubicado sobre la Avenida Francisco I. Madero Poniente se percibía un fuerte olor a gas.

Al sitio acudieron los vulcanos quienes encontraron, en calidad de abandono, un cilindro de gas del cual provenía el olor.

De inmediato se abocaron a asegurar el artefacto y en realizar labores de limpieza y lavado para eliminar el olor y con ello evitar riesgos.