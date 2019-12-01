Asegura el influencer Yulay que no volverá a marchar, tras enfrentar críticas por asistir a la de la Generación Z

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 19:53:51

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2025.- Después de que se realizara la marcha de la llamada Generación Z, el pasado 15 de noviembre, en donde jóvenes se manifestaron en contra de la corrupción y para que se frene la violencia que se vive en México, se viralizó un video en redes sociales en donde aparece el influencer y youtuber Yulay pidiendo justicia por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En el video aparece el creador de contenido izando una bandera de México, y después con una pancarta exigiendo justicia.

Algunos usuarios de la plataforma X señalaron que Yulay solamente estuvo lucrando con la marcha, e incluso que solamente fue a tomarse la foto para ganar seguidores.

Ante los comentarios, el influencer respondió que él no sigue a ningún partido, ni al empresario Ricardo Salinas Pliego.

"En estos momentos hay una campaña de odio contra mí, desprestigiando, haciendo uso de la inteligencia artificial, y todo por pedir justicia por el señor Carlos Manzo... Yo no estoy con ningún partido político. Yo no votaría por el PRI ni por el PAN. En los últimos años nos han llevado a la ruina… No estoy ni con el señor que debe sus impuestos. Que los pague y después se lance de candidato (a la presidencia)", expresó.

Por último, aseguró que no volverá a participar en ninguna manifestación, debido a que en México, no se puede levantar la voz.

Está bien, flaquitos, ya me quedó claro, ya no voy a marchar [...] En México no se puede levantar la voz, yo no apoyo a ningún partido político. También, el que debe sus impuestos, que los pague".

"Yo amo a México y que viva el señor Carlos Manzo", finalizó.