Trasciende captura de "La Lupe" en Guanajuato; no hay confirmación oficial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 07:19:00
Guanajuato, Guanajuato, 8 de marzo del 2026.- Tras el operativo realizado la tarde del viernes en la comunidad Santa Rosa de Lima donde se dió a conocer que se encontraban los tres ordenes de gobierno en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana del gobierno federal, trascendió que lograron la captura de María Guadalupe conocida como "La Señora" o " La Lupe" quien se presume es dirigente del grupo delictivo Santa Rosa de Lima.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente por alguna autoridad estatal o federal de dicha detención se espera un comunicado al respecto.

Fue aproximadamente a las 4:00 de la tarde que habitantes de la zona observaron fuerte despilegue de los elementos que realizaban el operativo, del cual no se daban a conocer los resultados.

Sin embargo hoy sábado trascendió en un medio nacional que la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo a través de una entrevista informó los hechos, más sin embargo el Gobierno del Estado no ha confirmado oficialmente.

