Tras persecución en Apatzingán, Michoacán, presunto ladrón cae abatido a manos de policías 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 09:39:14

Apatzingán, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Un presunto delincuente perdió la vida a manos de elementos policiacos, luego de que aparentemente robara a mano armada una motocicleta e intentara huir de los agentes de la ley.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Municipal se encontraban de recorridos de prevención del delito y vigilancia en calles de la colonia Pénjamo de esta ciudad.

En un momento determinado fueron alertados de que a mano armada un sujeto había despojado de su motocicleta a un ciudadano.

De inmediato se implementó un operativo en la búsqueda del presunto facineroso, posteriormente se le encontró conduciendo a exceso de velocidad por lo que se le marcó el alto, a lo que hizo caso omiso y emprendió la huida.

Con base en lo anterior inició una persecución la cual culminó con el presunto ladrón abatido por los policías, hechos que ya son investigados.