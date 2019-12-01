Continúan con acciones de búsqueda forense en el Cerro de la Cruz, en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 09:36:18

Jacona, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Con la participación del colectivo DECOFEM en las labores interinstitucionales, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de las Vicefiscalías de Derechos Humanos e Inteligencia e Investigación Criminal, Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares región Zamora, continúan con el operativo de búsqueda forense en el Cerro de la Cruz, en el municipio de Jacona, con la participación del colectivo DECOFEM y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia se desarrolló en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local de Búsqueda, así como con el acompañamiento de Guardia Civil, la Policía de Jacona, la Guardia Nacional y la Defensa.

Por parte de la FGE participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación, peritos en criminalística y odontología, médico forense y binomio canino especializado.

Durante la jornada se dio continuidad a los trabajos en el área donde previamente se había localizado una osamenta, logrando el hallazgo de un fragmento óseo adicional.

Posteriormente, en distintos puntos del mismo predio, fueron localizados más restos óseos, los cuales fueron procesados y asegurados conforme a los protocolos técnicos y científicos establecidos.

Más tarde, derivado del despliegue coordinado en campo, fue localizada una osamenta completa junto con diversas prendas de vestir. Los peritos de la institución realizaron el procesamiento integral del sitio y el levantamiento correspondiente, garantizando la cadena de custodia para su traslado a los servicios periciales, donde se llevarán a cabo los estudios que permitan establecer su identidad.

En el lugar también fueron asegurados indicios balísticos, consistentes en cartuchos percutidos calibre .9 milímetros y una ojiva, mismos que serán analizados e integrados a la carpeta de investigación.