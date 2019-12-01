Motociclista pierde la vida al ser arrollado en avenida de la Luz, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 09:02:55
Querétaro, Querétaro, a 20 de febrero 2026.- La madrugada de este viernes, un motociclista perdió la vida, luego de ser arrollado por una unidad de Qrobus, en avenida de La Luz.

El accidente ocurrió en el cruce con la avenida Témpano, en dirección al circuito Cerro del Tambor, situación que movilizó a los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades.

La vialidad fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
