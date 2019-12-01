Sale del camino y vuelca en la colonia Sauces, de la capital de Querétaro

Sale del camino y vuelca en la colonia Sauces, de la capital de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 09:05:24
Querétaro, Querétaro, a 20 de febero 2026.- Un auto fue abandonado, luego de volcar la mañana de este viernes, en la colonia Sauces, en la ciudad de Querétaro, lo que generó la movilización de autoridades y servicios de emergencias.

Aparentemente el auto, circulaba exceso de velocidad, sobre la avenida Revolución, posteriormente perdió el control y salió volando de la cinta asfáltica.

Al salir volando, el auto quedó volcado, sobre la calle Atenas, en donde su conductor, se retiró del lugar, abandonando el auto con importantes daños materiales.

Policías municipales acudieron a tomar conocimiento y con el apoyo de una grúa, se realizaron maniobras para retirar el auto accidentado.

