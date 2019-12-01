Dura derrota para Trump: aranceles globales son ilegales, determina Corte Suprema de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 10:17:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de febrero 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe al gobierno del presidente Donald Trump, al resolver que los aranceles de alcance global que impuso el republicano en 2025 son ilegales.

De acuerdo con información oficial, el Pleno de jueces federales, de mayoría republicana votó 6 a 3 para determinar como ilegales las tarifas impuestas bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a una gran cantidad de países.

Cabe señalar que el tema de los impuestos a otros países es el primer tema de gran importancia que llega al Máximo Tribunal estadounidense, el cual moldeó el líder republicano con la inclusión de tres juristas conservadores durante su primer mandato. Se trata de Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron a favor de las medidas económicas de Trump.

Previo al inicio del análisis de los togados, el jefe de Estado aseguró que en caso de que la Corte Suprema resolviera en contra de los aranceles significaría “un duro golpe económico para el país”.

Cabe mencionar que, a pesar del fallo, el presidente Trump aún puede imponer aranceles “recíprocos” bajo otras leyes.