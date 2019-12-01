Fernández Noroña elimina videos de YouTube tras denuncia ante el IEM por presunto hostigamiento contra alcaldesa de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:35:18

Ciudad de México a 19 de febrero de 2026.- Gerardo Fernández Noroña, senador por el Grupo Parlamentario de Morena, informó que eliminó varios materiales audiovisuales de su canal de YouTube luego de que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) recibiera una queja en su contra.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia relacionada con presuntas expresiones de carácter misógino y actos de hostigamiento dirigidos hacia la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García. Derivado de ello, el órgano electoral emitió un exhorto para que el legislador evitara difundir contenidos que pudieran vulnerar la dignidad de la funcionaria por su condición de mujer.

Aunque atendió la solicitud y retiró los videos señalados, Fernández Noroña sostuvo que no incurrió en ninguna conducta indebida. A través de un oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEM, manifestó que sus posicionamientos forman parte del debate público y del ejercicio de la libertad de expresión frente a figuras con responsabilidades gubernamentales.

El senador insistió en que sus intervenciones buscan generar discusión política y negó que sus comentarios constituyan intimidación o violencia.