Fernández Noroña elimina videos de YouTube tras denuncia ante el IEM por presunto hostigamiento contra alcaldesa de Uruapan

Fernández Noroña elimina videos de YouTube tras denuncia ante el IEM por presunto hostigamiento contra alcaldesa de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:35:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México a 19 de febrero de 2026.- Gerardo Fernández Noroña, senador por el Grupo Parlamentario de Morena, informó que eliminó varios materiales audiovisuales de su canal de YouTube luego de que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) recibiera una queja en su contra.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia relacionada con presuntas expresiones de carácter misógino y actos de hostigamiento dirigidos hacia la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García. Derivado de ello, el órgano electoral emitió un exhorto para que el legislador evitara difundir contenidos que pudieran vulnerar la dignidad de la funcionaria por su condición de mujer.

Aunque atendió la solicitud y retiró los videos señalados, Fernández Noroña sostuvo que no incurrió en ninguna conducta indebida. A través de un oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEM, manifestó que sus posicionamientos forman parte del debate público y del ejercicio de la libertad de expresión frente a figuras con responsabilidades gubernamentales.

El senador insistió en que sus intervenciones buscan generar discusión política y negó que sus comentarios constituyan intimidación o violencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja cuatro heridos
En Arteaga, Michoacán: Aseguran la Guardia Civil y Marina vehículos, armas, cartuchos y equipo táctico 
Confirma el Fiscal General de Querétaro el homicidio de una mujer en Amealco y que se está a la espera de los resultados de la necropsia
Fallecen tres personas, tras ataque armado en autolavado de Apaseo el Alto, Guanajuato
Más información de la categoria
Puño de hierro en altamar: Sheinbaum y Harfuch asestan golpes históricos al tráfico de estupefacientes desde el Pacífico mexicano; 50 toneladas aseguradas
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Se amistan el gobierno de Querétaro y la Cuauhtémoc para intercambiar experiencias en ordenamiento de ambulantes y recuperación de espacios urbanos: Felifer Macías
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Comentarios