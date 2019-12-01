Difunden amenazas de tiroteo en preparatorias de la UANL; autoridades se movilizan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 08:38:27

Monterrey, Nuevo León, a 20 de febrero 2026.- Personal de seguridad de Nuevo León se movilizó a las preparatorias 2 y 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ubicadas en el municipio de Monterrey y San Nicolás respectivamente, debido a la difusión en redes sociales de amenazas de tiroteo.

Derivado de los mensajes que aseguraban que habría ataques armados el día 20 de febrero, policías municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se desplegaron a los alrededores de los planteles educativos para vigilar la zona de manera preventiva.

El resguardo policiaco se mantiene al exterior de la Preparatoria No. 2, en la zona del Obispado.

Por otra parte, la Policía de Monterrey vigila el exterior de la institución educativa, sobre la calle Matamoros, donde los padres de familia dejan a sus hijos para la jornada estudiantil.

Mientras tanto, el personal de las preparatorias indicó que el resguardo es por protocolo y para tranquilidad de los padres, debido a que el área de informática de la UANL ya detectó los perfiles que habrían hecho estas amenazas, de los cuales algunos son usuarios falsos.