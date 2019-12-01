En Arteaga, Michoacán: Aseguran la Guardia Civil y Marina vehículos, armas, cartuchos y equipo táctico 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 19:41:12
Arteaga, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Un grupo de pistoleros que se desplazaban en dos vehículos lograron escapar tras internarse en la zona serrana de este municipio, tras ser descubiertos por los elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Marina, que mantienen operativos de seguridad en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

Al respecto se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia y prevención del delito por la brecha que va a la localidad de Toluquilla, ahí interceptaron a los ocupantes de dos camionetas, una de la marca Chevrolet y la otra Volkswagen, ambas de color blanco, los cuales portaban armas de fuego. 

Los pistoleros al notar la presencia de las autoridades se dieron a la fuga y metros adelante descendieron de los vehículos y los dejaron abandonados, cuando llegaron los uniformados encontraron en el interior de las camionetas, tres rifles de asalto AK-47,  cuatro chalecos tácticos, un casco balístico, 11 cargadores calibre 7.62 milímetros y tres más calibre 5.56 milímetros, además 234 cartuchos útiles calibre 7.62 y 55 más calibre 5.56 milímetros. 

Tras estos hechos se implementó un operativo en la zona, sin que pudieran detener a nadie, posteriormente las armas, los vehículos y el equipo táctico fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

