Tras persecución acuática caen dos por asalto a plataforma de Pemex en Campeche

Paraíso, Tabasco, a 26 de agosto 2025.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno, logró la captura de dos hombres identificados como Juan Luis “N” y Johnny de Jesús “N”, presuntamente relacionados con el asalto registrado el 18 de agosto de 2025 a una plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en la Sonda de Campeche, donde fue robado equipo especializado.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), indicó que los sospechosos fueron detenidos en su entidad en posesión del equipo robado en el municipio de Paraíso.

Asimismo, detalló que en el operativo participaron agentes de la Dirección de la Policía de Investigación de Tabasco, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Municipal de Comalcalco, además de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

Según información oficial, los presuntos criminales emprendieron la huída en una embarcación al notar la presencia de las autoridades, por lo que se dio inicio a una persecución que terminó en su captura en las inmediaciones de la Laguna Mecoacán, municipio de Paraíso.

Al momento de su detención, a los detenidos les fueron asegurados un total de 30 equipos de respiración autónoma robados durante el asalto a la plataforma de Pemex, además de una embarcación pequeña y un teléfono celular.