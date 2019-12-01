Caen 4 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Chiapas y Guatemala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 10:48:05

Jiquipilas, Chiapas, a 30 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal y federal capturó a cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal de Chiapas y Guatemala, en posesión de armas de fuego, cargadores abastecidos y estupefacientes, en el municipio de Jiquipilas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del pueblo de Chiapas (SSP), las detenciones se llevaron a cabo en un camino de terracería que conduce del puente Rogelio Anzá al ejido Vicente Guerrero, en las inmediaciones de la comunidad Pedro Sánchez.

Los detenidos fueron identificados como Carlos "N", César "N", Jhovany "N" y Mario "N", todos presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

Los sospechosos circulaban en un vehículo de la marca Jeep en el momento de su captura.

Dentro de la camioneta llevaban cuatro armas largas con cargadores abastecidos, 10 cargadores adicionales, 36 bolsas pequeñas de plásticos con droga, dinero en efectivo, cinco chalecos tácticos, poncha llantas y seis teléfonos celulares.