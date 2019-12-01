Caen 4 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Chiapas y Guatemala

Caen 4 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Chiapas y Guatemala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 10:48:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquipilas, Chiapas, a 30 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal y federal capturó a cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal de Chiapas y Guatemala, en posesión de armas de fuego, cargadores abastecidos y estupefacientes, en el municipio de Jiquipilas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del pueblo de Chiapas (SSP), las detenciones se llevaron a cabo en un camino de terracería que conduce del puente Rogelio Anzá al ejido Vicente Guerrero, en las inmediaciones de la comunidad Pedro Sánchez.

Los detenidos fueron identificados como Carlos "N", César "N", Jhovany "N" y Mario "N", todos presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

Los sospechosos circulaban en un vehículo de la marca Jeep en el momento de su captura.

Dentro de la camioneta llevaban cuatro armas largas con cargadores abastecidos, 10 cargadores adicionales, 36 bolsas pequeñas de plásticos con droga, dinero en efectivo, cinco chalecos tácticos, poncha llantas y seis teléfonos celulares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán
Caen 4 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Chiapas y Guatemala
Entregan nombramientos a las y los nuevos titulares de Direcciones de Policía de Investigación y de Direcciones de Carpetas de Investigación en la FGE Michoacán 
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Vuelca tráiler cargado con suavitel en el libramiento Noreste de Querétaro; se genera rapiña 
Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, a los 75 años de edad
Claudia Sheinbaum pide esperar peritajes para conocer causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico; versiones periodísticas acusan fallas desde el 2019
Comentarios