Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:40:47
Uruapan, Michoacán, a 30 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, una mujer fue asesinada a balazos en calles de la colonia La Mora de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil quienes al arribar encontraron a una mujer sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

