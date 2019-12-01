Vuelca tráiler cargado con suavitel en el libramiento Noreste de Querétaro; se genera rapiña 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:44:28

Querétaro, Querétaro, 30 de diciembre del 2025.- Con heridas de consideración, el operador de un tráiler fue trasladado a un hospital, luego de una aparatosa volcadura que se registró la madrugada de este martes en la ciudad de Querétaro.

El accidente ocurrió en la incorporación del libramiento Noreste, a la autopista 57, justo en el distribuidor vial de Buenavista, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, el cual dejó severos daños materiales.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se valoró al operador, luego de estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital, en donde continuaría con la atención, no se reporta grave.

La vialidad fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual además de daños, generó la rapiña de la carga, ya que iba cagado con suavitel, el cual habitantes aledaños, se encargaron en llevárselo a pesar de la presencia de la autoridad.