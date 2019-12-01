Tras más de cuatro años de búsqueda, una madre encontró a su hijo en una fosa clandestina de Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 21:53:47

Bácum, Sonora, a 15 de julio de 2026.- Después de más de cuatro años de incertidumbre, la búsqueda de una madre sonorense llegó a su fin con la identificación de los restos de su hijo, localizados en una fosa clandestina del municipio de Bácum, al sur del estado.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme informó que Dulce, una de sus integrantes, recibió la confirmación oficial de que los restos corresponden a su hijo, Ángel Eduardo Espinoza Meza, quien desapareció el 15 de abril de 2022 en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la agrupación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realizó los trabajos de identificación y posteriormente entregó los restos a la familia, poniendo fin a más de cuatro años de búsqueda.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, las integrantes del colectivo compartieron que la búsqueda de su compañera había concluido.

"El hijo de nuestra compañera por fin regresó a casa, no de la manera que muchas quisiéramos encontrar a nuestros hijos y familiares, pero después de más de cuatro años sin saber de él, hoy podrá darle un descanso digno", expresaron.

Tras la desaparición de Ángel Eduardo, su madre se unió a Guerreras Buscadoras Cajeme, participando de manera activa en jornadas de localización realizadas en diversos municipios de Sonora.

Durante las labores en el sitio donde fueron encontrados los restos también se aseguró una identificación a nombre de Heriberto Adarga, además de diversas prendas de vestir. Todos los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones periciales y los procesos de identificación correspondientes.

Finalmente, el colectivo expresó su solidaridad con Dulce, reconoció la perseverancia que mantuvo durante más de cuatro años y reiteró que continuará acompañando a las familias que siguen en la búsqueda de sus seres queridos en fosas clandestinas y otros puntos de la entidad.