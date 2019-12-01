Tras intensas lluvias en Xalapa se reportaron al menos 34 viviendas dañadas y afectaciones en la infraestructura eléctrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 16:24:39
Xalapa, Veracruz, a 29 de septiembre de 2025.- La secretaria de Protección Civil estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que tras las fuertes lluvias que azotaron el fin de semana el estado de Veracruz, resultaron muchas viviendas afectadas, confirmando al menos 34 casas dañadas, así como 7 comercios y una escuela.

Agregó que la lluvia aparte de haber afectado a las viviendas, también daño la infraestructura eléctrica de la ciudad, ya que muchas personas estuvieron reportando apagones y falta de energía eléctrica en distintas zonas, motivo por el cual la CFE comenzó a dar el apoyo necesario a los ciudadanos afectados.

“Tuvimos algunas afectaciones en la región por lluvias, el total que tenemos de afectación es de 34 viviendas atendidas en ocho colonias, y las mayores afectaciones tuvieron que ver con vialidades y con servicios estratégicos”, indicó la secretaria.

También se informó que la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Dirección Municipal de protección Civil, Policía Municipal y el Ayuntamiento de Xalapa, ya se encuentran brindando atención y realizando las tareas de emergencia correspondientes en las zonas afectadas.

“El despliegue coordinado de las diferentes fuerzas de tareas que tenemos en la zona, para atender los puntos principales de afectación,  agradecer a todas las fuerzas de tarea”, concluyó.

