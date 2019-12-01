Aseguran en Buenavista, Michoacán arsenal y vehículos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 17:54:55

Buenavista, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025. - Como resultado del reforzamiento operativo realizado en el municipio de Buenavista, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron armamento y un vehículo.

Sobre el particular se informó que los trabajos preventivos efectuados por los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano derivaron en el hallazgo de tres armas largas de distintos calibres, mil 145 cartuchos útiles, cuatro cargadores y una motocicleta marca Honda en aparente estado de abandono, en la localidad de Ojo de Agua de esta demarcación.

Por lo anterior, lo decomisado fue puesto a disposición de la autoridad competente. Los elementos de las fuerzas de seguridad continuaron con sus labores operativas en la zona y áreas cercanas, a fin de disuadir delitos.

La SSP mantiene vigentes distintos esquemas preventivos en la entidad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, a favor de garantizar el orden público entre la población.