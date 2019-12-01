Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 14:41:06

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de septiembre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó en Guanajuato, a Gustavo “N”, presunto líder de una facción ligada a una organización criminal de Tabasco.

Lo anterior dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual apuntó que, el sujeto conocido como “El Viejón” era un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad federal y del gobierno de Guanajuato.

Asimismo, el funcionario federal comentó que al presunto líder de La Barredora se le con delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga.

De igual forma, es señalado por agresiones contra otros grupos delincuenciales y corporaciones de seguridad principalmente en Guanajuato.

Se dio a conocer que en el operativo para la detención de Gustavo “N” participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, SSPC, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.