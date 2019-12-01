PROESPA abrió una investigación para localizar a un sujeto que abandonó a una perrita y 10 de sus cachorros en Aguascalientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 17:09:33
Aguascalientes, Aguascalientes, a 29 de septiembre de 2025.- El pasado 27 de septiembre, en la ciudad de Aguascalientes, una cámara de video vigilancia captó el momento en el que un hombre, el cual circulaba en un automóvil particular, bajo a una perrita de su automóvil, para acto siguiente arrojar a sus crías, abordando el vehículo y dejándolos abandonadas a su suerte.  

Tras los hechos, se comunicó que la perrita, la cual fue identificada como “Linda”,  y las 10 crías que abandono este sujeto, fueron rescatadas y puestas a salvo por Lizbeth Mejía Rodríguez, fundadora del refugio Mishi Wau, la cual informó que las crías ya fueron dadas en adopción y les dará un seguimiento veterinario, de vacunación y desparasitación.

Además, la fundadora del refugió levantó, una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al  Ambiente (PROESPA), indicando que ya hay una investigación formal en la cual se colaborará con la Fiscalía General del Estado, esperando localizar al sujeto responsable de estos hechos para así poderle sancionar de acuerdo a la ley.

PROESPA señaló que el sujeto que abandono a los perritos podría enfrentar una multa de 5 a 150 UMAS por el delito conforme al Código Penal del Estado por abandono animal, siendo aproximadamente 17 mil pesos mexicanos.

 

Noventa Grados
