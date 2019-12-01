Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 12:45:53

Flint, Michigan, Estados Unidos, a 29 de septiembre 2025.- Autoridades de Grand Blanc, suburbio de la ciudad de Flint, Michigan, identificaron como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, al perpetrador de un ataque armado e incendio de una iglesia mormona que dejó un saldo preliminar de cuatro personas sin vida, el pasado 28 de septiembre.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la Policía local, William Reyne, en conferencia de prensa, en donde detalló que el atacante fue abatido por oficiales.

Por su parte, medios de comunicación reportaron que Sanford era un veterano del Ejército estadounidense que nació y creció en la región.

Además, el jefe de Policía indicó que sus elementos sospechan que el tirador uso un rifle de asalto para disparar de manera indiscriminada contra los feligreses de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Asimismo, señaló que usó un combustible, probablemente gasolina, y prendió fuego a la iglesia deliberadamente. De igual forma, Reyne comentó que encontraron dispositivos explosivos en la zona.

Según el mando policiaco, el veterano de guerra condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia alrededor de las 10:25 horas locales y luego comenzó a disparar contra las personas adentro.