Localizan a hombre con impactos de arma de fuego al costado de la carretera en la comunidad de San Juan de la Vega

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 17:59:23

Celaya, Guanajuato, a 29 de septiembre de 2025.- A un costado de la carretera de la entrada de la comunidad de San Juan de la Vega sobre unas parcelas fue localizado un hombre de identidad desconocida con disparos de arma de fuego

El suceso tuvo lugar alrededor de las 2:30 de la tarde de este lunes en camino a San Juan de la Vega, a unos 150 metros de la carretera Celaya- Comunfort.

Elementos de la guardia nacional y el ejército mexicano llegaron al sitio donde confirmaron la existencia del cuerpo sin vida de un hombre del cual trascendió de manera extraoficial que tenía dos días de haber desaparecido

Autoridades confirmarán en las condiciones que fue encontrado Ya que agentes de investigación criminal y peritos procesaron la escena para comenzar la carpeta de investigación