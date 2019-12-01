En Jalisco, detenido ‘Viejón’, cabecilla de grupo delictivo de Tabasco

Guadalajara, Jalisco, a 29 de septiembre del 2025. - Autoridades mexicanas detuvieron este lunes 29 de septiembre en Jalisco a Gustavo Botello Rodríguez, alias "el Viejón", presunta cabecilla del grupo delictivo La Barredora, grupo vinculado al CJNG, informa Omar García Harfuch en redes sociales.

“Para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen; un ejemplo de ello es Guanajuato, donde tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56,1% en los homicidios”, ha escrito García Harfuch en X.

El grupo criminal de La Barredora no ha salido de los focos mediáticos en las últimas semanas en México; la polémica ha levantado críticas contra el Gobierno, debido a que Adán Augusto López, uno de los pesos pesados del partido oficialista de Morena (exsecretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador y actual senador), designase a Hernán Bermúdez como jefe de la policía de Tabasco.

Las sospechas sobre Hernán Bermúdez por parte de las autoridades comenzaron a recopilarse desde el comienzo de la década.

La reducción de homicidios en Guanajuato que sostienen las cifras oficiales vislumbra una mejora en la situación del Estado, que durante los últimos años ha encadenado altas tasas de violencia, como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que sitúan a Guanajuato como el territorio con mayor número de homicidios del país. En 2022, registró 4.329 de los 33.287 homicidios registrados en la República; en 2023, 3 mil 862 de los 32 mil 252; y en 2024, 4 mil 015 de los 33 mil 241 homicidios recogidos en México.