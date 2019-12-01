Tras homicidio de 4 jóvenes, despliegan operativo que dejó 4 detenidos y un presunto agresor abatido en Ensenada, Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 20:10:04

Ensenada, Baja California, a 29 de marzo de 2026.- Una agresión armada registrada en la comunidad Valle de la Trinidad, en el municipio de Ensenada, Baja California, dejó un saldo fatal de cuatro jóvenes sin vida y desencadenó un amplio despliegue de seguridad que culminó en un enfrentamiento con presuntos responsables, autoridades informaron que los hechos continúan bajo investigación.

El ataque ocurrió la noche del sábado sobre la calle principal, a la altura del mercado Los Reyes, donde habitantes reportaron al número de emergencias múltiples detonaciones de arma de fuego, estimadas en al menos 20 disparos. Testigos también señalaron la presencia de varios vehículos que se retiraban del sitio tras la agresión.

Al arribar al lugar, elementos de la fiscalía estatal confirmaron la muerte de cuatro jóvenes, todos de 19 años de edad, identificados como Rogelio Ramírez, Leonel Franco, alias “El Pica”, Jonathan Morales Montiel y Daniel González Guerrero.

En el mismo hecho, Ángel “N” resultó lesionado en uno de sus brazos, por lo que se trasladó por sus propios medios a un hospital en Ensenada para recibir atención médica.

Tras lo ocurrido, corporaciones de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo en la región que derivó en la localización y persecución de vehículos sospechosos. Durante la huida, los presuntos agresores abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, quienes repelieron la agresión.

En el desarrollo de la persecución, uno de los vehículos involucrados volcó, lo que dejó como saldo la muerte de uno de los atacantes en el sitio.

El operativo concluyó con la detención de cuatro personas, una de ellas herida, así como el aseguramiento de seis armas de fuego.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar la posible relación entre los hechos violentos registrados.