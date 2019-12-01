Accidente de motocicleta en Zamora, Michoacán, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 21:35:14

Zamora, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- Dos empelados de una bodega de semillas y cereales del mercado de abastos de la comunidad de Canindo que viajaban en estado etílico a bordo de una motocicleta resultaron lesionados al salir proyectados tras chocar contra una glorieta.

El aparataso accidente se registró minutos antes de las 01:00 horas de este domingo en la Avenida 5 de Mayo, justo en la Glorieta "5 de Mayo".

Al sitio llegaron elementos de Tránsito Municipal quienes resguardaron el sitio, mientras paramédicos de la Cruz Roja y Rescate auxiliaron a los lesionados.

Tratándose de Maximiliano G., G., de 42 años de edad, vecino del Infonavit La Pradera quienes sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y Edgar G., H., de 23 años, vecino de la colonia Miguel Hidalgo, el cual sufrió fractura en un dedo de un pie, así como golpes y raspones en otras partes del cuerpo, por lo que fueron llevados a un nosocomio.

La unidad donde estos viajaban es de la marca Italika 250z color negro, sin placa de circulación, la cual quedo destrozada por lo que fue enviada al corralón oficial y puesta a disposición de la autoridad competente.