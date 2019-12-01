Golpe al huachicol en Tamaulipas: FGR asegura más de dos millones de litros de hidrocarburo en operativo en Reynosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 21:27:03

Reynosa, Tamps., a 29 de marzo de 2026.— En uno de los aseguramientos más significativos recientes contra el mercado ilegal de combustibles, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó más de dos millones de litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un predio ubicado en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue resultado de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la posible utilización de un inmueble para el almacenamiento ilícito de combustible. Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Nacional elaboraron un Informe Policial Homologado que fue turnado a la Fiscalía Federal en Tamaulipas.

Con base en esos datos, el Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación y solicitó a un juez la orden de cateo correspondiente, la cual fue autorizada y posteriormente ejecutada por autoridades federales.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, además de una amplia infraestructura presuntamente utilizada para su almacenamiento y traslado.

Entre los bienes decomisados se encuentran 49 contenedores tipo frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico y un cubitanque.

El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía, mientras que el combustible y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del hidrocarburo y deslindar responsabilidades.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de autoridades estatales y personal especializado de Petróleos Mexicanos.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones siguen en curso para identificar a los posibles responsables de este esquema de almacenamiento ilícito de combustible, una práctica vinculada al llamado “huachicol”, fenómeno que durante los últimos años ha representado pérdidas millonarias para el Estado mexicano.