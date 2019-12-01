Tras cateos en Morelia, Uruapan y Huetamo, aseguran droga y detienen a dos personas

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo 2026.- Como resultado de la cumplimentación de órdenes de cateo en los municipios de Morelia, Uruapan y Huetamo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró el aseguramiento de sustancias con características de narcótico, diversos indicios relacionados con esta actividad ilícita y la detención de dos personas.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias fueron autorizadas por jueces de control y derivaron de actos de investigación realizados por agentes ministeriales, policiales y periciales de la institución, que permitieron establecer la posible comisión de conductas constitutivas del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

En Morelia, la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la calle Revolucionario Nicolaita, en la colonia Ampliación Isaac Arriaga, donde fueron aseguradas dos bolsas con sustancia granulosa y cristalina con características de metanfetamina, con un equivalente aproximado a 482.5 dosis, así como 1.34 dosis de marihuana.

Durante la intervención también se localizaron tres pipas de cristal, una de ellas con residuos y ahumamiento, y una báscula gramera. En el lugar fue detenido Giovanni “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Por otra parte, en el municipio de Uruapan, elementos de la institución ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Doroteo Arango, en la colonia La Quebrada, donde fue localizada hierba verde con características propias de la marihuana entre las ropas de un hombre identificado como Daniel “N”, de 27 años, quien fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, en Huetamo, la Fiscalía Regional llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Bachilleres y/o Chamizal, donde fue asegurada una caja de medicamento que contenía cinco bolsitas de plástico tipo ziploc color azul con sustancia granulosa y cristalina con características de cristal.

Tras concluir las diligencias ministeriales en este último inmueble, el lugar quedó asegurado y bajo resguardo de la institución, colocándose los sellos correspondientes para continuar con las investigaciones.