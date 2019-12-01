Sheinbaum encabeza homenaje a elementos de seguridad caídos en operativo contra "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 14:50:37

Ciudad de México, a 11 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto en homenaje a la memoria de los agentes de seguridad que perdieron la vida durante el operativo para capturar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado mes en Tapalpa, Jalisco, así como en los actos violentos que se desarrollaron como consecuencia del mismo.

“Hoy México honra su memoria. Hoy México les dice con profunda gratitud que su sacrificio nunca será olvidado”, afirmó la mandataria federal ante familiares de los fallecidos y decenas de elementos castrenses.

El acto privado, se realizó en el Campo Marte de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo un amplio operativo de resguardo y seguridad.

La jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada del titular del Ejército Mexicano, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo y el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como integrantes de su gabinete.

Durante su discurso, la gobernante se dirigió a las familias de los uniformados caídos y les aseguró que su dolor “es el dolor de la nación”.

Al mismo tiempo que declaró: “su orgullo, es orgullo de la nación. El pueblo de México abraza su dolor y honra para siempre y el sacrificio”.

La comandanta suprema de las fuerzas armadas afirmó que con este acto de honor, “México guarda silencio y respeto. Nos reunimos para honrar a mujeres y hombres valientes (que cumplieron con su deber) en un acto de amor profundo por la patria”.

Por último, la presidenta Sheinbaum entregó condecoraciones a los deudos de los soldados fallecidos en el cumplimiento de su labor el pasado 22 de febrero.