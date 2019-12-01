Casos de sarampión en México superan en 2026 el total registrado en todo 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 14:48:02

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- Datos de la Secretaría de Salud de México confirmaron que, en lo que va de 2026, los casos de sarampión en el país ya superaron el total de contagios registrados durante todo el año pasado.

La información fue presentada en el informe diario de la dependencia federal con corte al miércoles 10 de marzo. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en lo que va de 2026 se han confirmado 6 mil 511 casos, cifra que rebasa los 6 mil 452 contagios reportados durante todo 2025.

Con este incremento, el acumulado del brote registrado entre 2025 y 2026 asciende a 12 mil 963 casos a nivel nacional.

Las autoridades sanitarias también reportaron 34 muertes relacionadas con la enfermedad desde el inicio del brote, de las cuales siete han ocurrido durante 2026.

Entre las entidades con mayor número de contagios destaca Jalisco, con 3 mil 823 casos confirmados en lo que va del año. Le siguen Chiapas con 570, Ciudad de México con 464, Estado de México con 293 y Sinaloa con 234 casos.

La Secretaría de Salud detalló que, del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026, el sector salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, cuyo objetivo es fortalecer la protección de la población y prevenir nuevos brotes de esta enfermedad.