“Quedarán en el muro de la traición”: Salgado Macedonio lanza advertencia a aliados de Morena por reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 14:09:22

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, lanzó una advertencia a los partidos aliados del oficialismo ante la discusión de la reforma electoral en el Congreso.

El legislador señaló que, si el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votan en contra de la iniciativa, quedarán “inscritos en el muro de la traición”.

Salgado Macedonio sostuvo que no es momento de retroceder por intereses partidistas, al defender los cambios planteados en la propuesta de reforma electoral impulsada por el bloque oficialista.

El senador insistió en que la discusión debe centrarse en el contenido de la iniciativa y en su impacto en el sistema democrático del país, en medio de un debate político que ha generado tensiones incluso dentro de la coalición gobernante.