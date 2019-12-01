¡Llueven serpientes en Morelia! Cámara de seguridad capta reptil paseándose en pleno Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:13:13

Morelia, Michoacán, 11 de marzo del 2026.- Un hecho inédito sorprendió a propios y extraños en el Centro Histórico de Morelia, luego de que una serpiente “cayera del cielo” y se paseara por la calle, hecho que quedó captado en la grabación de una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa como el reptil cae sobre la banqueta, cerca de un automóvil que transitaba por la zona, situación que causó miedo y sorpresa a las personas que estaban por el sitio.

La serpiente, tras caer en el pavimento, comienza a moverse e incluso cruza la calle, donde estuvo a punto de ser atropellada por un automóvil particular, quien en primera instancia decidió frenar para después continuar con su paso.

Hasta el momento, no se tiene mayor información sobre lo que ocurrió con el animal, dado que su último avistamiento captado por la cámara de seguridad fue debajo de un automóvil que se encontraba estacionado.