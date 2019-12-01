¡Llueven serpientes en Morelia! Cámara de seguridad capta reptil paseándose en pleno Centro Histórico

¡Llueven serpientes en Morelia! Cámara de seguridad capta reptil paseándose en pleno Centro Histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:13:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de marzo del 2026.- Un hecho inédito sorprendió a propios y extraños en el Centro Histórico de Morelia,  luego de que una serpiente “cayera del cielo” y se paseara por la calle, hecho que quedó captado en la grabación de una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa como el reptil cae sobre la banqueta, cerca de un automóvil que transitaba por la zona, situación que causó miedo y sorpresa a las personas que estaban por el sitio.

La serpiente, tras caer en el pavimento, comienza a moverse e incluso cruza la calle, donde estuvo a punto de ser atropellada por un automóvil particular, quien en primera instancia decidió frenar para después continuar con su paso.

Hasta el momento, no se tiene mayor información sobre lo que ocurrió con el animal, dado que su último avistamiento captado por la cámara de seguridad fue debajo de un automóvil que se encontraba estacionado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateos en Morelia, Uruapan y Huetamo, aseguran droga y detienen a dos personas
Muere en un hospital hombre que fue baleado en Uruapan, Michoacán
Portar licencias de conducir falsas es delito y puede tener consecuencias legales: Director de Policía y Tránsito de Celaya, Guanajuato
Dictan sentencia de más de 16 años de prisión contra culpable de violación, lenocinio y privación de la libertad de su pareja
Más información de la categoria
Sheinbaum encabeza homenaje a elementos de seguridad caídos en operativo contra "El Mencho"
Casos de sarampión en México superan en 2026 el total registrado en todo 2025
“Quedarán en el muro de la traición”: Salgado Macedonio lanza advertencia a aliados de Morena por reforma electoral
¡Llueven serpientes en Morelia! Cámara de seguridad capta reptil paseándose en pleno Centro Histórico
Comentarios