Muere en un hospital hombre que fue baleado en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:28:13
Uruapan, Michoacán, 11 de marzo del 2026.- Mientras recibía atención médica en un hospital del municipio de Uruapan, Michoacán, Luis Manuel M., de 38 años de edad, quien fue baleado el martes en la colonia Infonavit Balcones, perdió la vida.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el pasado martes fue atacado a balazos un hombre, en la referida colonia.

Aún con vida el hombre fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.

Lamentablemente mientras recibía soporte vital en el área de urgencias, Luis perdió la vida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

