Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja cuatro heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 15:52:41
Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- Un saldo de cuatro personas heridas fue el que dejó el choque entre tres vehículos, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la mencionada carretera en las inmediaciones de la tenencia de Uruapilla, se había registrado un accidente múltiple.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cuatro personas que estaban lesionadas.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

