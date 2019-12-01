Uruapan, Michoacan, bajo fuego: Balean a taxista cerca de Tránsito Municipal; Grecia Quiroz, rebasada por la violencia

Uruapan, Mich., a 8 de octubre de 2026.- Ni siquiera la cercanía con las instalaciones de Tránsito y Vialidad Municipal impidió que un trabajador del volante fuera víctima de un ataque armado la noche de este jueves en Uruapan. El taxista, perteneciente a la organización Monarca, terminó gravemente herido tras ser sorprendido por sujetos armados en la colonia La Cedrera, en otro episodio de violencia que vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad en el municipio gobernado por Grecia Quiroz.

La agresión ocurrió sobre la calle Jazmín, cerca del Paseo Lázaro Cárdenas y a escasos metros de las oficinas municipales de Tránsito. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se encontraba frente a su domicilio cuando fue atacado a tiros. Sus agresores escaparon, presuntamente a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se reportaran detenciones.

Las detonaciones provocaron alarma entre los vecinos, quienes solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911. Paramédicos acudieron al lugar y encontraron al taxista con heridas de bala; después de brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron de urgencia a un hospital. Su identidad no había sido revelada al cierre de esta información.

Elementos policiales y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la zona y acordonaron el área para preservar los indicios. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del atentado e identificar a los responsables.

Sin embargo, más allá del procedimiento ministerial que se activa después de cada agresión, el ataque vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para el gobierno municipal: ¿qué garantías de seguridad tienen los habitantes de Uruapan cuando un trabajador puede ser baleado frente a su propia casa, en una zona cercana a instalaciones oficiales?

La violencia vuelve a exhibir los límites de la seguridad municipal

El atentado ocurrió durante la administración de Grecia Quiroz, quien asumió el gobierno de Uruapan después del asesinato de Carlos Manzo. Desde entonces, la seguridad pública se ha mantenido como uno de los asuntos más sensibles para la ciudad, marcada por la violencia criminal y por las exigencias de resultados de una población que necesita algo más que anuncios de operativos.

La cercanía del ataque con las instalaciones de Tránsito Municipal exhibe la dimensión del desafío: la presencia de oficinas públicas y corporaciones de seguridad en una zona no garantiza que los ciudadanos estén a salvo de una agresión armada.

Lo que sí está documentado es que un trabajador del volante terminó hospitalizado después de un ataque a tiros y que los responsables consiguieron escapar.

En Uruapan, cada nueva agresión vuelve a poner a prueba el discurso de seguridad de las autoridades. Mientras no haya información sobre la captura de los responsables y avances que permitan esclarecer este atentado, el caso de La Cedrera se suma a la preocupación de quienes viven y trabajan en una ciudad donde salir a ganarse la vida no debería convertirse en una actividad de riesgo.