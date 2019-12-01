PAN nombra a Alessandra Rojo de la Vega coordinadora rumbo a las elecciones de 2027

PAN nombra a Alessandra Rojo de la Vega coordinadora rumbo a las elecciones de 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 22:09:37
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Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) nombró a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, como coordinadora de la defensa de la patria, la familia y la libertad en esa alcaldía, con miras a las elecciones de 2027.

El anuncio fue realizado por el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, quien destacó el trabajo de la funcionaria y la describió como una mujer valiente. También aseguró que contará con el respaldo del PAN para realizar sus nuevas actividades.

Durante el mismo evento, Romero anunció otros nombramientos en la Ciudad de México. Carlos Orvañanos estará al frente de la coordinación en Cuajimalpa, mientras que Luis Mendoza ocupará ese puesto en Benito Juárez.

Con estas designaciones, el partido comienza a organizar sus actividades en distintas alcaldías de la capital de cara a las elecciones de 2027.

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