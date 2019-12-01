Matan a uno y hieren a otro frente a mezcalería y luego escapan en Uruapan, Michoacán: Segundo ataque armado de la noche exhibe al gobierno de Grecia Quiroz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 22:51:58

Uruapan, Mich., a 8 de octubre de 2026.- La violencia volvió a imponer su ley en las calles de Uruapan. La noche de este jueves, un nuevo ataque a balazos dejó un hombre muerto y otro lesionado frente a un establecimiento dedicado a la venta de mezcal, en la colonia Ramón Farías, en otro episodio que pone bajo escrutinio la estrategia de seguridad del gobierno municipal.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Francisco Villa, justo frente al negocio denominado “La Esquina del Mezcal”, donde dos hombres fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones, sin darles oportunidad de ponerse a salvo.

Consumada la agresión, los responsables escaparon antes de que arribaran las corporaciones policiales, una circunstancia que vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de reacción de las autoridades ante los hechos violentos.

Las víctimas quedaron tendidas en el lugar, mientras se solicitaba desesperadamente la presencia de los servicios de emergencia.

Cuando los paramédicos finalmente llegaron, confirmaron que uno de los hombres ya no contaba con signos vitales debido a las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. El segundo sobrevivió al atentado y recibió atención médica.

Elementos policiales acordonaron el perímetro y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuyos agentes y peritos comenzaron las diligencias para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Hasta el cierre de esta información, las identidades de ambas víctimas permanecían sin conocerse.

Dos ataques en una misma noche: la inseguridad no da tregua

Este homicidio se suma al atentado perpetrado horas antes contra un taxista de la organización Monarca, quien fue baleado frente a su domicilio en la colonia La Cedrera, a escasos metros de las instalaciones de Tránsito y Vialidad Municipal.

En aquel episodio, los agresores también lograron escapar, presuntamente a bordo de una motocicleta, mientras el trabajador del volante era trasladado gravemente herido a un hospital.

El saldo de ambos ataques es contundente: una persona asesinada y dos heridas de bala en una sola noche.

Y mientras los ciudadanos enfrentan esta realidad, la administración municipal tiene una obligación que no puede eludir: explicar qué medidas concretas está tomando para prevenir los ataques armados, fortalecer la vigilancia y evitar que las corporaciones de seguridad se limiten a llegar cuando los agresores ya desaparecieron.

La alcaldesa debe responder políticamente por la estrategia de seguridad de su administración, aunque la investigación y persecución de estos delitos también corresponde a las autoridades estatales competentes.

Porque el problema no se resuelve únicamente acordonando escenas del crimen, levantando indicios y abriendo carpetas de investigación. La población necesita resultados en materia de prevención, protección y respuesta policial.

Uruapan no puede acostumbrarse a contar muertos y heridos como parte de su rutina nocturna.Cada nuevo atentado representa otra prueba para un gobierno municipal cuya capacidad de garantizar condiciones de seguridad merece un escrutinio cada vez más riguroso.

Por ahora, los homicidas continúan sin ser identificados públicamente y las investigaciones apenas comienzan. Lo que ya está a la vista es que otra noche de violencia terminó con una vida perdida, dos personas heridas y nuevas preguntas que las autoridades deberán responder.