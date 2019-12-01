Detienen a presunto homicida del regidor de Cuernavaca, Morelos, Gabriel Rivas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 08:39:01

Xochitepec, Morelos, a 12 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó en Xochitepec, Morelos, a Ricardo Alejandro “N” señalado como responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, perpetrado el pasado 4 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales.

Igualmente, destacó la coordinación con entre elementos de su dependencia y autoridades estatales.

“Agradecemos a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia su coordinación y apoyo permanente. Reconocemos el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad”, aseveró el funcionario federal.