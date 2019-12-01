Michoacán, listo para abrir los santuarios de la Mariposa Monarca este 20 de noviembre

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- Los santuarios de la Mariposa Monarca abrirán sus puertas al público este próximo 20 de noviembre, fecha a partir de la cual turistas y visitantes nacionales e internacionales podrán disfrutar de este extraordinario fenómeno natural en los bosques del oriente michoacano, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy García.

El funcionario explicó que la temporada comprenderá del 20 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027. Durante este periodo, los tres santuarios michoacanos estarán listos para recibir a quienes deseen admirar a las llamadas «novias del sol», de las cuales ya se tienen indicios de su llegada a los bosques de la entidad.

Michoacán cuenta con tres santuarios principales: El Rosario, en el municipio de Ocampo; Sierra Chincua, en Angangueo; y Senguio. En estos lugares se puede vivir de cerca el arribo de millones de mariposas que recorren más de cuatro mil kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques de México.

Monroy García expresó su confianza en que esta temporada registre una importante afluencia del lepidóptero, así como de turistas y visitantes que impulsen la actividad turística de la región. Asimismo, señaló que se prevé un incremento en la superficie forestal ocupada por las colonias de mariposas en comparación con la temporada 2025-2026, periodo en el que se contabilizaron nueve colonias que abarcaron 2.93 hectáreas en los santuarios de Michoacán.

La Sectur invita a disfrutar de esta experiencia con responsabilidad y respeto por el entorno natural. Para ello, es indispensable seguir las indicaciones de los guías locales, permanecer en los senderos establecidos, evitar fumar o encender fogatas, no utilizar flash al tomar fotografías, guardar silencio y abstenerse de tocar o sustraer ejemplares, así como respetar los límites de acceso establecidos para la preservación de este espectáculo natural.